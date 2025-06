Frattesi colpo di scena dall’Inter | il Napoli può approfittarne di nuovo

Frattesi, protagonista di un colpo di scena che scuote l’Inter, apre nuove possibilità anche per il Napoli. Il centrocampista nerazzurro potrebbe riaccendere le speranze dei partenopei, alimentando il mercato con novità sorprendenti. Ma cosa riserva il futuro di Davide Frattesi? Per capirlo, è fondamentale fare un passo indietro di quasi un...

Arrivano novità sul centrocampista del club nerazzurro, con possibili colpi di scena che riaccenderebbero l’interesse dei partenopei sul mercato Davide Frattesi ritorna ad essere un nome chiave nel mercato italiano? L’ipotesi la lancia il Corriere dello Sport questa mattina, con il centrocampista nerazzurro che potrebbe diventare nuovamente un profilo in uscita. Per analizzare la sua situazione, però, va fatto un passo indietro di quasi un mese. E la mente, ovviamente, fa un balzo fino alla finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Frattesi non disputa neanche un singolo minuto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it