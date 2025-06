Fratte cambia volto | area archeologica piazza panoramica e parcheggi al posto dei prefabbricati

Fratte si trasforma: un nuovo volto per l’area archeologica, la piazza panoramica e i parcheggi, sostituendo i prefabbricati con spazi vivaci e funzionali. Questa operazione di riqualificazione urbana e ambientale rappresenta una delle più importanti iniziative di rivitalizzazione dei rioni collinari di Salerno, annunciata con entusiasmo dall’amministrazione comunale. Un progetto ambizioso che ridarà vita e valore a un quartiere ricco di storia e potenzialità, rendendo il territorio più accogliente e bello per tutti.

È in corso una delle più importanti operazioni di riqualificazione urbanistica ed ambientale e di rivitalizzazione socioculturale dei rioni collinari di Salerno. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale del capoluogo. Torna a nuova vita, infatti, tutta l'area dell'ex campo prefabbricati di.

