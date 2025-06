Fratelli Pozzoni Spa, dopo quasi vent’anni firmato l’accordo per il premio di risultato.

Dopo quasi vent’anni, i lavoratori della Fratelli Pozzoni Spa possono finalmente festeggiare: è stato firmato un accordo per il premio di risultato, riconoscendo il loro impegno e dedizione. Questa importante conquista, che coinvolge circa 200 dipendenti tra Bergamo, Lecco e Vicenza, segna un nuovo capitolo di collaborazione e valorizzazione del personale. Un passo avanti che testimonia come il dialogo e l’impegno condiviso possano portare a risultati concreti e gratificanti.

Dopo quasi due decenni, i lavoratori della Fratelli Pozzoni Spa tornano a vedersi riconosciuto un premio di risultato. L’azienda – specializzata nella stampa di assegni, carte valori, schede elettorali, cartelle del bingo, etichette e materiali simili – conta circa 200 dipendenti distribuiti tra le sedi di Cisano Bergamasco e Filago, lo stabilimento in provincia di Lecco e quello in provincia di Vicenza. Nella sola provincia di Bergamo i lavoratori coinvolti sono circa 140. L’accordo di secondo livello, assente dal 2006, è stato firmato lunedì 23 giugno e si applicherà all’intero gruppo. Un risultato importante, soprattutto alla luce della lunga crisi che ha colpito l’azienda e l’intero settore grafico: per anni Pozzoni ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali e ha registrato un calo significativo di addetti e volumi produttivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it