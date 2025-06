Fratadocchi Nuova Collaborazione | Famiglie scontino la spesa affrontata per badanti

La collaborazione tra Fratadocchi e le famiglie italiane si rinnova con una proposta concreta: scontare la spesa per le badanti, un sostegno prezioso in un momento di crescente bisogno. Con il calo dei rapporti contrattuali e l’incremento della popolazione anziana, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un aiuto tangibile alle famiglie. Scopri come questa novità può fare la differenza nella tua quotidianità .

"Anche quest'anno, come era prevedibile, il numero dei rapporti contrattuali dichiarati all'Inps è sceso, dal 2021 al 2024 c'è stato un decremento complessivo del 16%. L'aumento delle badanti ci segnala l'incremento della popolazione anziana e non autosufficiente ed è indice del fatto che tutti gli altri rapporti di lavoro continuano a scivolare nel

