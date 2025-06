Franuì | lo snack virale dell’estate arriva dalla fine del mondo

Franu236, lo snack che ha conquistato l’estate, nasce nel cuore remoto di Bariloche, in Patagonia, e ora conquista i palati europei. Tra tradizione familiare e genialità imprenditoriale, questo prodotto si è diffuso rapidamente sui social, diventando il simbolo di un gusto autentico e innovativo. Un successo che dimostra come passione e intuizione possano trasformare una piccola idea in un fenomeno globale. È la prova che anche i sogni più lontani possono diventare realtà.

Da Bariloche in Patagonia alla grande distribuzione europea, passando per i social, tra tradizione familiare e intuizione imprenditoriale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Franuì: lo snack virale dell’estate arriva dalla fine del mondo

In questa notizia si parla di: franuì - snack - virale - estate

Se l'Italo Disco conquista l'estate 2025 è tutto merito dei Mind Enterprises e di un loro video virale - Se l'Italo Disco conquista l'estate 2025, il merito va ai Mind Enterprises e al loro video virale che ha fatto impazzire il web.