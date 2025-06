Frank Zappa aveva previsto il mondo di oggi e se lo spiegava così | siamo scemi

Frank Zappa, genio anticonvenzionale e profondo osservatore della società, aveva previsto molti aspetti del mondo odierno, talvolta lasciando un sorriso amaro davanti alla nostra supposta intelligenza. La sua visione, spesso considerata cinica o satirica, si rivela incredibilmente attuale nel riflettere le contraddizioni di un’epoca dominata dalla politica, dalla fede e dal potere. Ma cosa significa tutto questo per noi? È arrivato il momento di riflettere e agire.

Come al solito, Frank Zappa (1941-1993) si rivela preveggente. Predisse che gli Usa sarebbero diventati uno stato fascista e teocratico, ed eccoci qua, con Trump che, mentre deporta gli irregolari e lancia missili, dice che è la mano di dio ad aver deviato la pallottola che avrebbe potuto ucciderlo. Sul dollaro hanno scritto In God We Trust, e giurano sulla Bibbia, sostituita dalla Torah in Israele che, come gli Usa, è uno stato laico. Gli israeliani, però, sono convinti che la loro divinità gli abbia promesso una terra. Il Corano, invece, è il libro di riferimento nel teocratico Iran, venerato anche in Palestina e in altri stati formalmente laici ma orientati religiosamente.