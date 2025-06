Franco & Hollywood il patto tra cinema e regime a suon di dollari nel documentario di Michel Viotte

Scopri il fragile equilibrio tra cinema e regime nel documentario di Michel Viotte, "Franco amp Hollywood". Un viaggio dietro le quinte che svela come, ben prima di Sergio Leone, le grandi star hollywoodiane e i kolossal in Spagna fossero guidati da un patto silenzioso e spesso discutibile. Un’alleanza fatta di dollari e ipocrisia politica, che ha plasmato un’epoca e il volto del grande schermo. Un racconto avvincente che rivela tutto il retroscena di un’epoca coronata da luci e ombre.

Per un pugno di dollari (americani). Ancora prima che Sergio Leone trasformasse nel 1964 l’Almeria in Texas e Messico, a girare i kolossal hollywoodiani in Spagna ci andavano Robert Rossen, Stanley Kramer, Anthony Mann. Insomma tutto il gotha di Hollywood, comprese le grandi star (tra gli altri: Charlton Heston, Richard Burton, Ava Gardner; Loren e Lollobrigida ) Motivo? Un tanto commercialmente semplice, quanto politicamente ipocrita, accordo bilaterale tra il fascistissimo Francisco Franco e il presidente statunitense Eisenhower. Con gli attori democratici e progressisti del mondo del cinema americano che nemmeno fiatano, anzi accorrono come api sul miele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Franco & Hollywood, il patto tra cinema e regime a suon di dollari nel documentario di Michel Viotte

