Francis Kaufmann ha dormito 15 giorni a Villa Pamphili prima del duplice omicidio poi ha spento il telefono

Un mistero avvolge Villa Pamphili: Francis Kaufmann ha trascorso almeno 15 giorni nel parco prima del tragico duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della sua bambina. Dopo aver spento il telefono, l’attenzione degli inquirenti si concentra sul suo atteggiamento sospetto e sulle ragioni di quel lungo soggiorno clandestino. Cosa si nasconde dietro questa strana presenza? La verità potrebbe emergere solo con ulteriori approfondimenti.

Dalle indagini emerge che Francis Kaufmann ha dormito almeno 15 giorni nel parco di Villa Pamphili prima di uccidere Anastasia Trofimova e la figlia.

Villa Pamphilj, Charles Francis Kaufmann arrestato 5 volte in Usa per violenza domestica e aggressioni, il gip: "Scontati 120 giorni di carcere" - Villa Pamphili, un’oasi di tranquillità nel cuore di Roma, si trova ora al centro di un caso di cronaca mondiale.

La mamma di #AnastasiaTrofimova (la 28enne trovata morta a Villa Pamphili) a "#Chilhavisto": "E' mia figlia". Poi, riferendosi al presunto killer, #Kaufmann: "Dov'è quell'animale?" Vai su Facebook

