Francia ritorno del Needle Spiking oltre 145 persone denunciano punture durante Festa della Musica ipotesi iniezione droga dello stupro

Il ritorno del fenomeno "needle spiking" in Francia ha suscitato grande preoccupazione: oltre 145 persone hanno denunciato di essere state punturate con siringhe durante la festa della musica, molti di loro minors. La procura di Metz ha arrestato 12 sospetti, tra cui un 20enne già noto alle autorità . Un grave allarme che evidenzia l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione per proteggere giovani e innocenti.

Secondo la procura di Metz, molte delle vittime hanno meno di 18 anni. 12 persone sono state arrestate e uno dei sospettati, un 20enne, era giĂ noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza Torna in Francia il fenomeno del “needle spiking”, le punture con siringhe durante eventi affolla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francia, ritorno del “Needle Spiking”, oltre 145 persone denunciano punture durante “Festa della Musica”, ipotesi iniezione droga dello stupro

Durante la recente Fête de la Musique in Francia, un episodio inquietante ha scosso i festeggiamenti: oltre 250 persone hanno denunciato di essere state pugnalate con siringhe infette.

