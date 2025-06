Francia nel caos | delinquenza minorile fuori controllo e giustizia delegittimata

La Francia si trova in balia di un crescente disordine sociale, con la delinquenza minorile fuori controllo e una giustizia sempre più delegittimata. In questo contesto, nove cittadini su dieci si sentono meno protetti, mentre le leggi contro i minori criminali vengono respinte. Tra tensioni interne e una leadership spesso assente all’estero, il Paese rischia di perdere la propria stabilità democratica. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa crisi che scuote la Repubblica transalpina.

Nel Paese transalpino 9 cittadini su 10 si sentono meno protetti, ma leggi contro i minori criminali vengono bocciate. Tra aggressioni, omicidi e violenze impunite, Macron viaggia all'estero mentre la democrazia scricchiola e il governo rischia di cadere.

