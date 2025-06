Francia il governo rimpatria i cittadini bloccati in Israele

In un gesto di solidarietà e prontezza, la Francia si impegna a garantire la sicurezza dei suoi cittadini in Israele. Attraverso un volo militare da Tel Aviv a Cipro, sono stati rimpatriati coloro che affrontano emergenze sanitarie, con ulteriori operazioni previste nei prossimi giorni. Il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot rassicura: i francesi capaci di muoversi autonomamente possono raggiungere l’Egitto, aprendo nuove strade per il ritorno a casa.

La Francia ha organizzato il rimpatrio di alcuni suoi concittadini bloccati in Israele tramite un volo militare, partito da Tel Aviv e diretto a Cipro. L'evacuazione è stata riservata a persone con problemi di salute. il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha comunque reso noto che nei prossimi giorni verranno organizzati altri viaggi. Il ministro poi ha spiegato che i francesi in grado di viaggiare autonomamente possono raggiungere l'Egitto e la Giordania e da lì imbarcarsi su voli commerciali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, il governo rimpatria i cittadini bloccati in Israele

In questa notizia si parla di: francia - bloccati - israele - governo

