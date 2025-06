franchises dei film di keanu reeves dalla peggiore alla migliore

Il panorama cinematografico di Keanu Reeves è ricco di franchise che hanno segnato generazioni, dalla più controversa alla più iconica. Dalle prime avventure alle più acclamate saghe, ogni serie riflette la crescita e la versatilità di uno degli attori più amati di Hollywood. Scopriamo insieme la classifica delle sue franchise, dalla meno riuscita alla più memorabile, per capire come ciascuna abbia contribuito a scolpire il suo successo senza precedenti nell'industria del cinema.

Il panorama cinematografico di Keanu Reeves si distingue per una serie di franchise che hanno consolidato la sua fama internazionale e definito alcuni dei capitoli più memorabili della sua carriera. In questo approfondimento si analizzeranno le principali saghe interpretate dall'attore, evidenziando il loro impatto sulla cultura pop e sul suo percorso professionale, con un focus particolare sui ruoli più iconici e sulle produzioni di maggior successo. John Wick (2014 – Presente). Keanu Reeves come John Wick. La saga di John Wick rappresenta senza dubbio il punto culminante della carriera dell'attore, con un incasso globale superiore a 1 miliardo di dollari.