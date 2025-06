Francesco morto a 15 anni sul monopattino la madre | Non ho più lacrime voglio giustizia

Una mattina come tante, un gesto quotidiano che si trasforma in un dolore incolmabile: la tragica scomparsa di Francesco, 15 anni, investito sul monopattino. La sua morte spezza il ritmo di una vita semplice, lasciando una madre senza lacrime e con il cuore tra rabbia e desiderio di giustizia. In questa storia di perdita e speranza, scopriremo quanto il dolore possa cambiare per sempre il corso di una famiglia.

Una giornata come tante, fatta di piccole attenzioni, abitudini familiari, affetto silenzioso. Una madre stanca, un figlio che la invita a riposare, un bacio, un abbraccio. E poi l’uscita con il monopattino, un giro qualunque che si trasforma in una tragedia. La vita, da quel momento, diventa irreversibile. Il tempo si divide in due: prima e dopo. Leggi anche: Morto a 15 anni sul monopattino: investito da un’auto La tragedia di Francesco Arauco. È morto così Francesco Arauco, 15 anni, travolto in corso Venezia mentre era sul suo monopattino. Un ragazzo con la vita davanti, spezzata in un pomeriggio di giugno che nessuno potrà dimenticare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Francesco morto a 15 anni sul monopattino, la madre: “Non ho più lacrime, voglio giustizia”

