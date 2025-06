Francesca Senette gli auguri a Emilio Fede | Sono quella che sono anche per merito tuo

In un gesto di rispetto e stima, Francesca Senette celebra Emilio Fede nel giorno del suo 94° compleanno. La giornalista ricorda il ruolo fondamentale che lui ha avuto nella sua carriera, riconoscendo come il suo percorso professionale sia stato plasmato anche grazie a lui. Un messaggio sincero che rafforza il valore delle relazioni e dei gratitudine nel mondo del giornalismo. Continua a leggere per scoprire le sue parole piene di affetto e riconoscenza.

Francesca Senette, ex giornalista del Tg4, dedica un post al suo ex direttore Emilio Fede nel giorno del suo 94esimo compleanno.

