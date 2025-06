Francesca Pascale vicina alla firma a Ballando con le Stelle | Milly Carlucci prepara il primo colpo

Milly Carlucci si prepara a sorprendere i fan di Ballando con le Stelle: sembra ormai certo il coinvolgimento di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e figura di grande spicco nel panorama italiano. Dopo aver tentato di convincerla nel 2022, ora la collaborazione potrebbe finalmente concretizzarsi, segnando un debutto entusiasmante per questa edizione. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà il suo ruolo in questa nuova avventura? Resta con noi per scoprirlo.

