Fotocamera Pixel si aggiorna ancora | l’Education Hub del Pixel Drop è in rollout

Google continua a perfezionare la sua Fotocamera Pixel, rilasciando un nuovo aggiornamento che, sebbene sembri minimale, sblocca una funzione inedita. L'ultimo rolling update, denominato Education Hub del Pixel Drop 232, promette di migliorare ulteriormente l’esperienza utente, portando innovazioni nascoste dietro a un semplice update. Scopriamo insieme cosa rende questa novità così interessante e come potrà cambiare il modo di catturare momenti con il tuo Pixel.

