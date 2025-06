FOTO AMARCORD Melara e Padella quel pomeriggio da brividi al Ceravolo | di nuovo insieme in soccorso della Strega

Ricordi quel pomeriggio al Ceravolo, un momento indimenticabile che ha riacceso la passione? Ora, con Fabrizio Melara e Emanuele Padella di nuovo in campo, il cammino della Strega si rinnova tra sfide e speranze. Due figure cariche di storia e cuore, chiamate a ricostruire un senso di appartenenza ormai smarrito. È il momento di riscrivere insieme il futuro, perché questa squadra merita di tornare a brillare come un tempo.

Tempo di lettura: 3 minuti Riparte da Fabrizio Melara ed Emanuele Padella il cammino della Strega con i due chiamati al non semplice compito di contribuire a dare in primis senso di appartenenza alla rosa che verrà, aspetto che si è quasi dissolto da qualche stagione a questa parte. Alla fine dopo un casting rimasto sempre nell'ambito degli Immortali, vale a dire quei calciatori che hanno messo la loro firma sul doppio salto dalla C alla A, il Benevento ha deciso di affidarsi a due tra i calciatori più amati dalla piazza (LEGGI QUI). Melara va a riempire la casella di team manager lasciata libera da Alessandro Cilento al quale spetteranno compiti soprattutto organizzativi nella nuova veste di club manager.

