Domani ad Arezzo, la Fnp Cisl affronta un tema cruciale per il futuro della nostra società: l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla popolazione anziana. Forza o debolezza? È questa la domanda che guiderà il confronto sul ruolo di IA nel migliorare o complicare la vita dei pensionati, aprendo un dibattito necessario e urgente sulle prospettive di domani. Un incontro che promette di gettare luce sulle sfide e opportunità del nostro tempo.

Arezzo, 24 giugno 2025 – La Fnp Cisl di Arezzo ha scelto di dedicare il proprio Consiglio Generale, i n programma domani, a un tema di grande attualità e forte impatto sociale: il rapporto tra intelligenza artificiale e popolazione anziana. Il titolo dell’iniziativa – “Forza o debolezza, IA e anziani: impatti e prospettive” – sintetizza la volontà del sindacato pensionati Cisl di aprire un confronto serio e costruttivo su una transizione digitale che rischia, se non governata, di amplificare il senso di esclusione e isolamento delle fasce più fragili della popolazione. «Abbiamo il dovere – afferma il Segretario Generale Fnp Cisl Arezzo, Fabrizio Fabbroni – di accompagnare l’evoluzione tecnologica con un’adeguata consapevolezza culturale, affinché l’intelligenza artificiale non diventi un nuovo fattore di esclusione per gli anziani, già spesso lasciati ai margini dal sistema paese». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Forza o debolezza, IA e anziani: impatti e prospettive”: domani il Consiglio Generale della Fnp CISL

