Forte esplosione udita a Damasco

Una potente esplosione ha scosso Damasco, lasciando i cittadini in stato di shock. La tragica scena si è aggiunta alla recente strage in una chiesa greco-ortodossa, rivendicata da un gruppo estremista formato da ex membri della coalizione militare ora al governo. Un quadro di tensione crescente che inquieta il cuore della Siria e preoccupa la stabilità regionale. Quali saranno le prossime mosse in questa intricata vicenda?

Una forte esplosione è stata udita a Damasco. Lo riporta Afp. Nella capitale siriana c'è stata l'altro ieri una strage in una chiesa greco-ortodossa, oggi rivendicata da un gruppo estremista non appartenente all'Isis ma formato da ex membri della coalizione militare ora al governo in Siria. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forte esplosione udita a Damasco

