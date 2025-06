Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza con Harry Kane in panchina nella Coppa del Mondo del 2025 del club

Le notizie di oggi svelano le formazioni di squadra per la Coppa del Mondo del 2025, con sorprese come Harry Kane in panchina. I giganti europei, Bayern Monaco e Benfica, si preparano alle decisive sfide del girone, cruciali per avanzare nel torneo. La tensione è alta: il destino di questi club si deciderà martedì in partite che promettono spettacolo. Restate con noi per scoprire chi conquisterà il passaggio al prossimo round!

2025-06-24 21:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I pesi massimi europei del Bayern Monaco e del Benfica giocano martedì le loro partite finali della fase a gironi della Coppa del Mondo del FIFA Club del 2025. Un punto verrebbe con garanzie per entrambe le parti: il Bayern per vincere il Gruppo C, il Benfica per passare al round di 16 negli Stati Uniti. La squadra portoghese può finire in alto davanti al Bayern con la vittoria, mentre la sconfitta darebbe a Boca Juniors la possibilità di qualificarsi a spese se il club brasiliano avesse battuto contemporaneamente Auckland City, che ha concesso sei gol nelle loro due sconfitte di apertura. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: squadra - coppa - mondo - formazioni

Formazioni, notizie di squadra, squadre di partenza confermate nella Coppa del Mondo del 2025 Club - Il mondo del calcio internazionale si infiamma con la sfida imminente tra Seattle Sounders e Atlético Madrid alla Coppa del Mondo FIFA Club 2025.

Tocca alla Juventus esordire in questa Coppa del Mondo per Club. Comincia il mondiale nella notte per i bianconeri contro la squadra di calcio dell'Al-Ain. La più titolata degli Emirati Arabi Uniti. Un 'aperitivo' da non prendere alla leggera, in attesa dell'ultima Vai su Facebook

Guida al Mondiale per Club: gruppi, squadre, giocatori, allenatori, calendario, date e formula; Juventus-Wydad AC 4-1: doppietta di Yildiz e gol di Vlahovic, poker bianconero; Porto-Al Ahly SC (Coppa del mondo per club, 24-06-2025 ore 03:00 ): formazioni, quote, pronostici. I Dragon....

Otto battaglie epiche tra le formazioni di questa Coppa del Mondo per club - FIFA - Dalla rimonta del Real Madrid a Dortmund, alla masterclass di Messi a Miami, rivivi alcune delle migliori partite di questa stagione tra le squadre che competono nella Coppa del Mondo per Club. Si legge su fifa.com

Otto battaglie epiche tra le formazioni di questa Coppa del Mondo per club - Dalla rimonta del Real Madrid a Dortmund, alla masterclass di Messi a Miami, rivivi alcune delle migliori partite di questa stagione tra le squadre che competono nella Coppa del Mondo per Club. Secondo fifa.com