Foreste di bambù vista mozzafiato e ville da 400 mq | vi porto nella fortezza dei ricchi di Firenze

Benvenuti nella splendida cornice delle foreste di Bamb249, un angolo esclusivo di Firenze dove il lusso si fonde con la natura. Immaginate viste mozzafiato e ville da 400 mq immerse in un’oasi di verde, simbolo di prestigio e raffinatezza. Questa zona, tra le più care della città, attrae ricchi e VIP, creando un ambiente unico nel suo genere. Scopriamo insieme cosa rende questa fortezza dei ricchi così irresistibile.

Il valore di una casa al metro quadro in questa zona supera anche del 33 per cento quello della media cittadina, facendone una delle vie più care di Firenze. Qua, insieme ad ettari ed ettari di verde perfetti per mitigare la calura estiva, pullulano ricchi e vip, come l'ex sindaco e presidente.