Fordow il mistero e i pericoli dei 408 chili di uranio spariti | allarme bomba sporca Nascosti in una montagna

Nel cuore di una montagna si nasconde un pericolo invisibile: 408 chili di uranio arricchito e quattordici bombe potenti pronte a scatenare un disastro. Un segreto inquietante che svela il sottile confine tra diplomazia e minaccia nucleare, dove ogni decisione può cambiare il corso della storia. La corsa contro il tempo per neutralizzare questa minaccia diventa una sfida cruciale per la sicurezza globale, lasciandoci con un interrogativo: quanto siamo davvero al sicuro?

Quattordici bombe americane da 13 tonnellate l'una per neutralizzare 408 chili di uranio arricchito al 60 per cento, poco più di quattro quintali. Questo il peso della guerra di Trump e.

Gli Usa attaccano tre siti nucleari iraniani | Uranio spostato in precedenza da Fordow | Teheran: "Ridurremo in cenere le basi americane" | Missili iraniani su Tel Aviv e Haifa, usato per la prima volta il missile Kheibar - In un clima di tensione sempre più acceso, gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con attacchi a Tel Aviv e Haifa usando il missile Kheibar per la prima volta.

