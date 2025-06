Fordo l' uranio è ancora nel sito nucleare? Così l' Iran ha sigillato la base e limitato i danni prima dell' attacco Usa

Le recenti tensioni tra Iran e Stati Uniti hanno portato a un attacco contro il sito nucleare di Fordo, al centro di un intenso conflitto geopolitico. Donald Trump ha celebrato questa operazione come un successo, ma i dettagli e le implicazioni di questa azione restano oggetto di dibattito e analisi approfondite. Come hanno dimostrato...

L'attacco sferrato dagli Stati Uniti sui siti nucleari iraniani, e in particolare su quello di Fordo, è stato raccontato da Donald Trump come un completo successo. Come hanno dimostrato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it