Fonti mediche ad Al Jazeera 86 persone uccise oggi a Gaza

La tragedia a Gaza continua a fare notizia, con almeno 86 vite spezzate oggi, tra cui molte in cerca di aiuti umanitari. Fonti mediche di Al Jazeera evidenziano la gravità della situazione, mentre le Nazioni Unite chiedono fermamente di porre fine a questa carneficina. È urgente riflettere su come il sistema di distribuzione degli aiuti possa essere migliorato per salvare quante più vite possibile.

Al Jazeera, citando fonti negli ospedali di Gaza, afferma che almeno 86 palestinesi, tra cui 56 persone in cerca di aiuti umanitari, sono stati uccisi dagli attacchi israeliani dall'alba di oggi. Intanto il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha esortato, in una conferenza stampa, a "fermare questa carneficina", criticando il sistema di distribuzione degli aiuti, "che non soddisfa nessuno dei prerequisiti per un sistema umanitario funzionante, equo, indipendente e imparziale". "È giunto il momento che i leader di entrambe le parti trovino il coraggio politico di porre fine a questa carneficina", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti mediche ad Al Jazeera, 86 persone uccise oggi a Gaza

