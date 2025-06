Fondo statale per le donne vittime di violenza l' affondo dei sindacati | Nelle Marche coperta solo la metà del fabbisogno

Il fondo statale destinato alle donne vittime di violenza nelle Marche si rivela insufficiente, coprendo appena il 50% del fabbisogno reale. Secondo i dati dell'Inps regionale, nel triennio 2022-2024 sono state respinte ben 137 domande per mancanza di risorse, evidenziando una drammatica carenza di sostegno e la necessità di intervenire con maggiore efficacia. È urgente che le istituzioni ascoltino queste richieste e agiscano di conseguenza.

ANCONA – Il contributo statale per le donne vittime di violenza nella Regione Marche copre solo la metà del fabbisogno. Dai dati resi disponibili da Inps Marche, nel triennio 20222024 sono state 137 le domande non accolte per mancanza di risorse: 49 domande del 2022, 46 domande del 2023 e 42. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Fondo statale per le donne vittime di violenza, l'affondo dei sindacati: «Nelle Marche coperta solo la metà del fabbisogno»

In questa notizia si parla di: marche - statale - donne - vittime

Da oggi le domande per il reddito di libertà , fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà , un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

PROGETTO CAI PESARO CON SCUOLA MEDIA GANDIGLIO DI FANO La Sezione CAI di Pesaro nel 50° della Fondazione ha proseguito il progetto di collaborazione con le scuole. In particolare con la Scuola Media Statale A. Gandiglio si sono organizzati, in Vai su Facebook

«Aiuti economici a donne vittime di violenza, nelle Marche mancano i fondi: 137 domande non sono state accolte»; Allarme sindacati Marche, '137 donne senza reddito di libertà '; Reddito di libertà per contrastare la violenza sulle donne, la denuncia della Uil: “I fondi non bastano, la metà delle vittime resterà senza sostegno”.

Allarme sindacati Marche, '137 donne senza reddito di libertà' - "Il contributo statale per le donne vittime di violenza nella Regione Marche copre solo la metà del fabbisogno. Si legge su ansa.it

Contributo statale per donne vittime di violenza nelle marche copre solo metà del fabbisogno previsto - La Regione Marche rischia di lasciare senza sostegno 137 donne vittime di violenza tra il 2022 e il 2024 a causa di fondi insufficienti per il reddito di libertà, con sindacati Cgil, Cisl e Uil che ch ... gaeta.it scrive