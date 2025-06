Fonderia De Andreis, dove l’arte prendeva forma, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Rozzano. Qui, il 15 ottobre 1999, Arnaldo Pomodoro inaugurò uno spazio espositivo in una suggestiva fabbrica ristrutturata, creando un ponte tra passato e presente. In questo luogo, la creatività si esprime attraverso circa cinquanta sculture che raccontano la sua ricerca artistica. Un legame profondo quello tra l’arte e questa zona, testimone di una storia che continua a vivere.

Anche Rozzano ricorda Arnaldo Pomodoro, che il 15 ottobre 1999 inaugurò proprio qui, in via Adda 15, a Quinto Stampi, lo spazio espositivo in una vecchia fabbrica di bullon ristrutturata su progetto dell'architetto Pierluigi Cerri. In quello spazio, trasformato in un luogo vivo di arte e bellezza, sono esposte in modo permanente circa cinquanta sculture tra le più significative della ricerca artistica di Pomodoro. Un legame profondo quello tra Pomodoro e Rozzano che nel 1997, portò l'allora amministrazione comunale a conferirgli la cittadinanza onoraria. Un legame che si materializzò nel 1999 con l'inaugurazione della sede della sua fondazione, attiva fino al 2004, ma che fu anche molto "pratico".