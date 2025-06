Follia in autostrada | ladri romeni fuggono per 38 chilometri e si schiantano con una Mercedes rubata

Un inseguimento mozzafiato attraverso le autostrade lombarde, con ladri romeni in fuga per 38 chilometri e un finale spettacolare: lo schianto di una Mercedes rubata. Il pomeriggio del 23 giugno 2025 resterà impresso come uno dei momenti più adrenalinici sulla strada tra Olgiate Comasco e Gallarate. Due giovani, un uomo e una donna incinta, hanno messo a rischio la loro vita e quella degli altri, finendo in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

