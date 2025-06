Follia a Sant' Antimo ragazzina picchiata da una coetanea | le immagini dell' aggressione diventano virali sui social

Un episodio di violenza scuote Sant’Antimo: un video di un’aggressione tra minorenni diventa virale sui social, sollevando sdegno e preoccupazione. Una ragazzina è stata picchiata da una coetanea, suscitando interrogativi sulla sicurezza tra i giovani. Le autorità, tra cui il deputato Borrelli, sono già all’opera per fare luce su quanto accaduto. La diffusione delle immagini ha acceso i riflettori su un fenomeno che richiede immediata attenzione.

Sant'Antimo, il video di un'aggressione tra minorenni diventa virale sui social. Una ragazzina picchiata da una coetanea. Indagano i carabinieri, interviene anche il deputato Borrelli.

Sant’Antimo, minaccia e pesta coetanea: ragazzina presa a schiaffi e trascinata per i capelli - Un episodio di violenza scuote Sant’Antimo, in provincia di Napoli, dove una ragazzina è stata vittima di episodi di bullismo, tra schiaffi e trascinamenti per i capelli.

Ancora violenza fisica su una ragazzina. Questa volta a #Melito, a pochi chilometri da #Afragola. Un’altra giovanissima di 14 anni - come riporta Il Mattino - è stata picchiata in strada dal fidanzato di 19 anni. Aggredito anche il padre della giovane che cercava Vai su Facebook

