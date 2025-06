Focus sul diabete esperti a confronto nella cornice del Progetto Salute

Unitevi a noi per approfondire le ultime novità sulla gestione e la prevenzione del diabete, in un confronto tra esperti che promette spunti preziosi e aggiornamenti fondamentali. La serata, dedicata a cittadini e professionisti, rappresenta un'occasione imperdibile per condividere conoscenze e rafforzare il nostro impegno verso una comunità più sana. Non mancate, perché insieme possiamo fare la differenza nella lotta a questa condizione.

Nella giornata di giovedì 26 giugno, la sede della Pro loco a Masi San Giacomo, nelle ex scuole elementari in via Ludovico Ariosto 41, ospita un appuntamento serale sul tema del diabete, legato al Progetto Salute. Un'iniziativa organizzata in collaborazione tra Avis Ferrara, Avis Masi Torello e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Focus sul diabete, esperti a confronto nella cornice del Progetto Salute

In questa notizia si parla di: diabete - progetto - salute - focus

“Scienza e salute in cucina: prevenire e curare il diabete con gusto”: il convegno - Il 13 maggio 2025, Agerola ospiterà il convegno “Scienza e salute in cucina: prevenire e curare il diabete con gusto”, organizzato dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) della Regione Campania e dalla Dottoressa Pagano Silvestra.

Equità di accesso all’innovazione, le regioni a confronto. Focus sui sistemi di monitoraggio glicemico nella cronicità diabete Vai su Facebook

Focus sul diabete, esperti a confronto nella cornice del Progetto Salute; Con il consumo di bibite zuccherate volano diabete e problemi di cuore; Dall'Asp di Reggio Calabria il progetto 'Jacardi' per la prevenzione del diabete.

Diabete, a Legnano la prima italiana con cerotto microinfusore (che regola in automatico l'erogazione di insulina) - «Siamo partiti con il progetto Telediabe per la gestione del diabete mellito di tipo ... ilmessaggero.it scrive

Diabete, come mantenerlo sotto controllo con la tecnologia: dai sensori glicemici ai microinfusori di insulina, così si prevengono complicazioni - 000 bambini e adolescenti con diabete tipo 1 si evince come circa l'80% di loro utilizzi un sensore Cgm e oltre il 50% un microinfusore ... Lo riporta ilmessaggero.it