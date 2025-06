Fochi di San Giovanni la diretta streaming Tutti in strada per lo spettacolo

La notte dei fuochi di San Giovanni illumina Firenze, portando in strada un’atmosfera magica e coinvolgente. La tradizione si rinnova con uno spettacolo pirotecnico che dipinge il cielo di colori vivaci, mentre la finale storica del Calcio Storico aggiunge ulteriore emozione alla serata. Non perdere l’occasione di vivere questa meravigliosa festa: la diretta streaming, curata dalla onlus San Giovanni Firenze, ti permette di essere parte di questa tradizione ovunque tu sia.

Firenze, 24 giugno 2025 – È la sera dei fuochi, anzi, dei fochi di San Giovanni. Lo spettacolo pirotecnico torna a illuminare il cielo di Firenze in chiusura delle celebrazioni del patrono. Il pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, è stato segnato da una storica finale del Calcio Storico, con show dei Rossi che vincono sui Verdi per 18-4. Lo spettacolo dei Fochi di San Giovanni è trasmesso in diretta streaming dalla onlus San Giovanni Firenze. Clicca qui per vedere la diretta streaming su Facebook. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fochi di San Giovanni, la diretta streaming. Tutti in strada per lo spettacolo

Il 24 giugno 2025 tornano i fuochi di San Giovanni, la chiusura in bellezza della festa per il patrono di Firenze nel consueto orario serale. Ma i “fochi” arriveranno dopo quattro giorni di eventi. Scoprili tutti Vai su Facebook

