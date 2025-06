Flow – Un mondo dal salvare | Il capolavoro animato arriva su Paramount+

Preparati a immergerti in un universo straordinario con "Flow – Un mondo da salvare", il capolavoro animato che ha conquistato critica, premi e cuori in tutto il mondo. Arrivato su Paramount+ il 16 agosto 2025, questo film lettone, primo in assoluto a vincere un Oscar, ti trascinerà in un’avventura emozionante e dai messaggi profondi. Non perdere l’occasione di scoprire perché "Flow" è diventato un fenomeno globale e un simbolo di speranza e innovazione nel cinema d’animazione.

Dopo aver conquistato la critica, un Golden Globe ed un Oscar, il capolavoro d’animazione Flow – Un mondo da salvare arriva su Paramount+. Il lancio sulla piattaforma digitale del film lettone, il primo in assoluto a vincere un premio Oscar, è stato fissato per il 16 agosto 2025. Oltre ai riconoscimenti oltreoceano, FLOW ha incassato numerosi premi prestigiosi in Europa: Miglior Film d’Animazione agli European Film Awards LUX Audience Award 2025 – assegnato dal Parlamento Europeo – e ben quattro premi al Festival di Annecy (Premio della Giuria, Premio del Pubblico, Premio Gan e Musica Originale). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Flow – Un mondo dal salvare | Il capolavoro animato arriva su Paramount+

In questa notizia si parla di: flow - mondo - salvare - capolavoro

Flow - Un mondo da salvare, un'edizione limitata in 4K UHD con booklet per l'Oscar dell'animazione - "Flow - Un mondo da salvare" è una stupefacente edizione limitata in 4K UHD, accompagnata da un prezioso booklet, per celebrare l'Oscar vinto come miglior film d'animazione.

Estate Zeviana - Cinema all'aperto martedì 24 giugno - "FLOW un mondo da salvare." "Flow – Un mondo da salvare" è un affascinante film d’animazione del 2024, diretto e co-prodotto da Gints Zilbalodis, che ci porta in un mondo selvaggio e incontaminato, Vai su Facebook

Flow – Un Mondo da Salvare ad agosto su Paramount+; Flow - Un mondo dal salvare | Il film arriva su Paramount+; FLOW – Un mondo da salvare: dal 16 agosto 2025 in esclusiva su Paramount+ il film d’animazione vincitore dell’Oscar.

Flow - Un mondo da salvare insegna che si può sempre imparare dagli animali - Flow – Un mondo da salvare del lèttone Gints Zilbalodis, presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, arriva ad Alice nella ... Secondo elle.com

Flow – Un mondo da salvare: il crowdfunding per la Limited 4k del film Premio Oscar - per la pubblicazione in Edizione Limitata e Numerata di Flow – Un mondo da salvare, il capolavoro animato di Gints Zilbalodis, distribuito in Italia da Teodora Film. Come scrive cinematographe.it