FLiP 2025 il Festival della Letteratura Indipendente torna dal 26 al 29 giugno con il tema Esplorazioni

di stimolare menti curiose e avventurose a scoprire nuove frontiere della narrativa, della poesia e del pensiero indipendente. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di incontri, workshop e performance che aprono orizzonti inesplorati, consolidando il ruolo del festival come polo vibrante di creatività e libertà culturale.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 24 GIU – Cinque anni, una nuova collocazione estiva e un tema che invita a muoversi oltre i confini della pagina: dal 26 al 29 giugno 2025 torna il FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco, una delle manifestazioni piĂą originali e partecipate del panorama culturale campano, che quest’anno cambia pelle senza perdere il proprio spirito. Con il titolo Esplorazioni, il FLiP 2025 si propone di attraversare territori reali e immaginari, mescolando generi, linguaggi e culture. La direzione artistica è ancora una volta affidata a Eduardo Savarese, scrittore, editore e magistrato, che guida un cartellone curato insieme alle realtĂ che hanno dato vita e continuitĂ al festival: la libreria Wojtek, la libreria per l’infanzia Mio nonno è Michelangelo e il blog letterario Una banda di cefali. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - FLiP 2025, il Festival della Letteratura Indipendente torna dal 26 al 29 giugno con il tema “Esplorazioni”

In questa notizia si parla di: flip - festival - letteratura - indipendente

FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco: il programma dell'edizione 2025 - Il FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco torna nel 2025 con un’edizione rivoluzionaria, più lunga e inaspettatamente estiva! Dal 26 al 29 giugno, la città si trasformerà in un palcoscenico vibrante di autori, letture e incontri esclusivi, segnando un nuovo capitolo nel panorama culturale locale.

Torna, per la sua quinta edizione, il Flip – Festival della letteratura indipendente di Pomigliano d'Arco La kermesse, sempre più radicata all'interno del comune nel Napoletano, si svolgerà presso il parco pubblico Giovanni Paolo II. Le date e il programma Vai su Facebook

Il Flip torna a Pomigliano d'Arco: dal 26 al 29 giugno il Festival della letteratura indipendente; Torna il Flip a Pomigliano d’Arco: ecco quando; FLIP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco: programma e ospiti.

Il Parco Pubblico a Pomigliano si prepara ad ospitare 'Flip' - Cinque anni, una nuova collocazione estiva e un tema che invita a muoversi oltre i confini delle pagine di un libro. Scrive ansa.it

Il Flip torna a Pomigliano d’Arco: dal 26 al 29 giugno il Festival della letteratura indipendente - Nel parco Giovanni Paolo II il Festival della letteratura indipendente di Pomigliano d'Arco: quattro giorni di incontri, letture e presentazioni per chi ... Secondo fanpage.it