Fiumicino | scontro in aula consiliare tra accuse di fuga e repliche di falsità

Un pomeriggio di tensione a Fiumicino, dove il Consiglio comunale del 24 giugno si è trasformato in un vero campo di battaglia politico. Tra accuse di fuga e repliche di falsità, l’aula si è svuotata prima del previsto, lasciando emergere una profonda frattura tra maggioranza e opposizione. In questo clima difficile, le dinamiche politiche locali continuano a scuotere le fondamenta della comunità: cosa accadrà ora?

Fiumicino, 24 giugno 2025 – Un’altra seduta andata in fumo, un altro capitolo di tensione politica in aula. Il Consiglio comunale del 24 giugno si è concluso anzitempo, tra accuse incrociate e una spaccatura sempre più evidente tra maggioranza e opposizione. Da una parte, i consiglieri di minoranza che denunciano un “abbandono dell’aula per non discutere mozioni fondamentali”. Dall’altra, il Presidente del Consiglio Roberto Severini che, senza giri di parole, parla di “strumentalizzazione” e “notizie false”. Opposizione all’attacco. Con un comunicato congiunto, i consiglieri di opposizione hanno puntato il dito contro quella che definiscono “l’irresponsabilità politica” della maggioranza che sostiene il sindaco Baccini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it