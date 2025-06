Fiumicino aria irrespirabile | richiesto monitoraggio straordinario all’Arpa

Fiumicino si trova di fronte a un problema che preoccupa i cittadini: un odore acre e persistente ha reso l’aria irrespirabile nelle ultime notti, coinvolgendo zone come Parco Leonardo e Pleiadi. La situazione richiede interventi immediati e approfonditi. Per questo motivo, il Comune ha richiesto con urgenza ad ARPA Lazio un monitoraggio straordinario, al fine di tutelare la salute pubblica e risalire alle cause di questa criticità.

Fiumicino, 24 giugno 2025- In seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti la presenza di un odore acre e persistente che nelle ultime notti ha reso l’aria irrespirabile in diverse zone del territorio comunale, in particolare nell’area di Parco Leonardo e del quartiere Pleiadi, il Comune di Fiumicino ha richiesto ad ARPA Lazio l’attivazione urgente di un monitoraggio straordinario della qualità dell’aria. Pur in assenza di anomalie nei rilievi quotidiani condotti da ARPA Lazio finora, l’Amministrazione ha richiesto formalmente un intervento straordinario del Dipartimento Pressioni sull’Ambiente, al fine di verificare la presenza nell’atmosfera di agenti potenzialmente tossici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

