Fiumi di eroina cocaina e hashish per lo sballo di Terni | maxi operazione antidroga della polizia

Unire forze e tecnologie all’avanguardia, le autorità hanno scoperchiato un vasto traffico di droga che riversava fiumi di eroina, cocaina e hashish nelle strade di Terni. Questa maxi operazione dimostra ancora una volta come il contrasto allo spaccio sia una priorità assoluta per garantire sicurezza e tutela ai cittadini. La lotta alla droga continua senza sosta per sconfiggere questa piaga sociale.

Dalle prime ore di questa mattina, 24 giugno, è in corso a Terni una articolata operazione di polizia giudiziaria, condotta dalla squadra mobile della questura, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto di unità cinofile antidroga e antiesplosivi e di personale di rinforzo, per.

