Fiuggi tenta di truffare alcuni anziani Viene scoperto ed allontanato

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri di Fiuggi, le truffe ai danni degli anziani sono state sventate, garantendo così maggiore sicurezza e tranquillità alle comunità locali. La loro prontezza ha permesso di identificare e allontanare i responsabili prima che potessero mettere in atto le loro insidiose strategie. Un risultato importante che dimostra come la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini possa fare la differenza.

Ottimo risultato ottenuto dai Carabinieri della Stazione di Fiuggi nel contrasto alle truffe nei confronti degli anziani. Lo scorso fine settimana giungevano varie segnalazioni di tentativi di truffe nei confronti di persone anziane residenti in Torre Cajetani e successivamente anche alcune. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Fiuggi, tenta di truffare alcuni anziani. Viene scoperto ed allontanato

