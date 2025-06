Fisco e urbanistica a Cesena i notai in convegno per studiare le tematiche di più scottante attualità

A Cesena, notai, avvocati e professionisti del settore si sono riuniti per un importante convegno dedicato alle sfide più attuali di fisco e urbanistica. Un pomeriggio di formazione e confronto, volto a approfondire le tematiche che influenzano il panorama legale e urbanistico del territorio. Un momento cruciale per aggiornarsi e condividere idee innovative in un contesto in continua evoluzione, perché conoscere le dinamiche attuali è il primo passo per affrontarle con competenza e sicurezza.

Un pomeriggio di formazione e confronto per operatori del Diritto, per analizzare e studiare le tematiche di più scottante attualità in materia di fisco e urbanistica: questo l'argomento del convegno promosso dal Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì-Rimini presso il Centro congressi.

In questa notizia si parla di: fisco - urbanistica - convegno - studiare

