Firenze San Giovanni 2025 | omelia di Gambelli Siamo muti quando va difesa la vita umana

Nell'omelia in Duomo per San Giovanni Battista, l'arcivescovo Gambelli ci invita a riflettere sull'importanza di difendere la vita umana, sottolineando come spesso rimaniamo muti di fronte alle sfide morali. Come Zaccaria, siamo chiamati a riscoprire la voce della coscienza e la forza di parlare a favore di ogni persona, rispettando la dignità che ci è stata donata. È tempo di ascoltare e agire con coraggio e fede.

Nell'omelia proclamata in Duomo per la solennità di San Giovanni Battista, patrono di Firenze, l'arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli, si è riferito a un episodio di Zaccaria: "Anche noi, spesso, siamo sordi alla parola di Dio e proprio per questo siamo muti, incapaci di parlare, specialmente quando si tratta di difendere la dignità dell'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, nel rispetto del valore della vita umana dal suo concepimento fino alla sua fine naturale. Vengono in mente le celebri parole di Martin Luther King: 'Non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti'" L'articolo Firenze, San Giovanni 2025: omelia di Gambelli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, San Giovanni 2025: omelia di Gambelli. “Siamo muti quando va difesa la vita umana”

