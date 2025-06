firenze pinguini tattici nucleari in concerto alla visarno arena tutti i dettagli dello show

Preparati a un'estate indimenticabile: i Pinguini Tattici Nucleari conquistano Firenze con uno show imperdibile alla Visarno Arena, nel cuore del Parco delle Cascine. Mercoledì 25 giugno 2025, l'Hello World – Tour Stadi 2025 porta la band sul palco per emozionare il pubblico con musica, energia e performance coinvolgenti. Un evento da non perdere che promette di lasciare il segno nella scena musicale italiana e internazionale.

Firenze, 24 giugno 2025 – Tutto pronto per l’attesissima tappa fiorentina dei Pinguini Tattici Nucleari, in concerto mercoledì 25 giugno alla Visarno Arena del Parco delle Cascine, nell’ambito dello Hello World – Tour Stadi 2025. Organizzato e prodotto da Magellano Concerti, Hello World – Tour Stadi 2025 è un progetto sfidante e una macchina produttiva ambiziosa che guarda oltre i confini italiani, spingendo verso nuovi standard nella scena musicale dal vivo. Uno show fuori scala, che fonde musica, tecnologia e immaginazione in un’esperienza immersiva, potente e fortemente identitaria con effetti di magia, un vero miracolo di ingegneria e tecnologia come vedere una fisarmonica che vola letteralmente sul palco, e elementi così scenici che rendono lo show simile alle cerimonie olimpiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it