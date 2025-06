Fiorentina kayode dice addio | Non bastano le parole Sarò per sempre fiorentino

La Fiorentina dice addio a Kayode, un addio che le parole non bastano a spiegare. Dopo sei mesi di prestito, il Brentford ha deciso di riscattarlo, rendendo ufficialmente Michael Kayode un giocatore di proprietà inglese. Un arrivederci o un arrivederci? Solo il campo saprà rispondere, ma intanto il suo futuro si scrive ora in Premier League.

Fiorentina, kayode dice addio: "Non bastano le parole. Sarò per sempre fiorentino" - Il Brentford ha deciso di riscattarlo e dunque Michael Kayode diventa al 100% un giocatore di proprietà della squadra inglse dopo sei mesi passati in prestito dalla. Come scrive calciomercato.com

