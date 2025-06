Fiorentina il Genoa accetta lo sconto per Gudmundsson | i dettagli

Dopo settimane di trattative e tensioni, si apre finalmente un nuovo capitolo per Albert Gudmundsson. La Fiorentina ha raggiunto l’accordo con il Genoa, che ha accettato uno sconto per il trasferimento definitivo dell’attaccante islandese. Un accordo che promette emozioni e nuovi stimoli per il giocatore, pronto a lasciare il segno in Toscana. La telenovela si conclude con un lieto fine, portando entusiasmo tra i tifosi viola.

