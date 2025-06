Fiorentina capolavoro Gudmundsson Riscatto con lo sconto | Sono felice non vedo l' ora

La trattativa tra Fiorentina e Genoa si è conclusa in modo sorprendente: Albert Gudmundsson è finalmente un giocatore viola, riscattato con uno sconto che fa felice tutto l’ambiente. Dopo settimane di tira e molla, il club gigliato ha prevalso, portando a casa un talento promettente a un prezzo più accessibile. L’attesa è finita: non vedo l’ora di vedere come questo capolavoro si inserirà nella rosa e farà sognare i tifosi.

Firenze, 24 giugno 2025 – Telenovela terminata con successo. Albert Gudmundsson è un giocatore di proprietà della Fiorentina. Nella giornata di oggi (l'ultima utile) Daniele Pradè lo ha riscattato dal Genoa a titolo definitivo. Non c'era grande ottimismo nella giornata di ieri, con il club rossoblu che ha sempre provato a fare la grossa sia ufficialmente che informalmente. La richiesta era di 17 milioni di euro e da quella pareva non si potesse scendere, con diverse squadre che si erano mostrate interessate alla vicenda, specialmente Atalanta, Bologna e Roma, attratte dal talento del numero 10 islandese.

