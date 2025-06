Fiom Cgil | Illegittimo l’accordo firmato alla Trigano Fim Cisl al contrattacco

Tutto inizia nel 2019, quando la Fim Cisl firma un accordo di prossimità con Trigano Spa, sostenendo che fosse vantaggioso per i lavoratori. Tuttavia, la recente sentenza della Corte d’Appello di Firenze smaschera questa mossa, dichiarando l’accordo illegittimo e inadatto a tutelare i diritti dei dipendenti. Un episodio che riaccende il dibattito sulla tutela del lavoratore e sulla correttezza degli accordi aziendali, ponendo nuove domande sulla trasparenza nei rapporti sindacali.

"L’accordo di prossimità firmato nel 2019 dalla Fim Cisl alla Trigano Spa è illegittimo". Lo annuncia Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil di Siena, mostrando il foglio con la sentenza pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Firenze il 5 giugno. "La Corte ha stabilito che l’accordo viola la normativa vigente in materia di flessibilità e precarizzazione del lavoro", le parole della leader Fiom. Tutto inizia nel 2019 con l’accordo in deroga: "Estendeva il limite di durata dei contrati a termine dai 24 mesi previsti per legge a 48 e portava il numero di deroghe possibili dalle 4 previste per legge fino a 8 – spiega Miniero – senza motivare le proroghe dei contratti a termine, quindi precarizzando il lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiom Cgil: "Illegittimo l’accordo firmato alla Trigano". Fim Cisl al contrattacco

