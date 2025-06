Finiti i braccialetti elettronici resta senza anche Alessandro Basciano

Con l’esaurimento dei braccialetti elettronici, anche Alessandro Basciano si trova improvvisamente senza questa utile misura di sorveglianza. Il noto DJ, coinvolto in un procedimento per stalking, potrà ora affrontare le sue vicende senza il vincolo del dispositivo, che fino a poco tempo fa gli garantiva una certa libertà controllata. Ma cosa cambierà ora per lui e per altri soggetti coinvolti?

(Adnkronos) – Alessandro Basciano resta senza braccialetto elettronico. Anche il noto dj, destinatario del dispositivo di sorveglianza perché accusato dalla Procura di Milano di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni conosciuta al Grande Fratello Vip, beneficia della carenza dei dispositivi elettronici. Il trentacinquenne – che sta facendo conoscere la sua musica anche all'estero, in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

