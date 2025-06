Finiti i braccialetti elettronici resta senza Alessandro Basciano | ha il divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni

Nonostante il divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni e la conferma della misura da parte della Corte di Cassazione, Alessandro Basciano si trova ancora senza il braccialetto elettronico. La questione solleva interrogativi sulla gestione delle misure cautelari e sulla tutela delle parti coinvolte. Ma cosa impedisce l’installazione immediata del dispositivo? È un problema di burocrazia o di altre complicazioni? La risposta potrebbe avere ripercussioni importanti per il caso e la giustizia.

Il dj Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna, risulta ancora sprovvisto del braccialetto elettronico, nonostante sia sottoposto a un divieto di avvicinamento. La misura era diventata definitiva lo scorso 30 aprile, quando la Corte di Cassazione, alla quale il 35enne si era appellato, ha confermato quanto stabilito dal Tribunale del Riesame. Basciano avrebbe dovuto essere dotato del dispositivo non appena rientrato in Italia dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti, ma a causa di “slot” non disponibili nel mese di giugno non è stato possibile. L’inchiesta. Il 35enne era stato arrestato lo scorso novembre nell’ambito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa, ma era stato rilasciato dopo meno di 48 ore. 🔗 Leggi su Open.online