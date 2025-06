Fine vita Gallo Coscioni | Ddl maggioranza? Testo vecchio va contro la Consulta M5s | Compromesso al ribasso

Il dibattito sul fine vita si infiamma, con il disegno di legge della maggioranza che rischia di scontrarsi con le decisioni della Corte costituzionale. Le anticipazioni e le bozze circolate rivelano un testo ormai obsoleto e in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla Consulta. A criticare questa linea dura è Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, che denuncia un compromesso al ribasso. La questione rimane aperta: quale sarà il futuro di una legge così delicata?

“In base a quanto emerso dalle anticipazioni e dalle bozze circolate, il testo del disegno di legge della maggioranza sul tema del fine vita è giĂ vecchio e va contro quanto giĂ deciso dalla Corte costituzionale”. A bocciare la direzione intrapresa dalle forze di centrodestra è Filomena Gallo, segretaria dell’ associazione Luca Coscioni, a margine di un’iniziativa in Senato organizzata della senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente di Palazzo Madama, Mariolina Castellone, dal titolo “Democrazia e partecipazione sul tema del fine vita: l’esperienza francese”. In particolare, ha aggiunto Gallo, “l’idea di escludere il Servizio sanitario nazionale, al quale la Consulta ha dato un compito specifico di verifica e assistenza, rientra nei motivi per cui un testo di legge di questo tipo sarebbe immediatamente impugnabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, Gallo (Coscioni): “Ddl maggioranza? Testo vecchio, va contro la Consulta”. M5s: “Compromesso al ribasso”

