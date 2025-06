Fine settimana di emozioni per l’Atletica Endas Cesena | giovani master e cuore in pista

Un fine settimana di emozioni travolgenti per l’Atletica Endas Cesena, che ha brillato su più fronti, dimostrando il suo talento e la passione. Da Busto Arsizio ai Regionali di Imola, fino ai Campionati Italiani Master a Misano, i nostri atleti hanno regalato momenti indimenticabili. La determinazione e l’entusiasmo sono stati i veri protagonisti di questa avventura sportiva, confermando ancora una volta il cuore grande della nostra atletica. E la stagione prosegue con nuove sfide da conquistare!

