Finanza contrasto a frodi e criminalità | oltre 2mila interventi e mille indagini

Oggi, 24 giugno, nella storica caserma "Martini" di Verona, si è celebrato il 251° anniversario della Guardia di Finanza, testimoniando il ruolo cruciale nella lotta contro frodi e criminalità. Con oltre 2.000 interventi e 1.000 indagini, le Fiamme Gialle scaligere continuano a garantire sicurezza e legalità, rafforzando il loro impegno quotidiano per un’Italia più sicura e trasparente. Un orgoglio che si rinnova ogni giorno sul territorio.

Si è celebrata oggi, 24 giugno, nella caserma "Martini" di Verona, la ricorrenza del 251esimo anniversario della fondazione della guardia di finanza, alla presenza delle massime autorità locali. E per l'occasione, le Fiamme Gialle scaligere hanno fornito il bilancio delle operazioni svolte dall'1. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Finanza, contrasto a frodi e criminalità: oltre 2mila interventi e mille indagini

In questa notizia si parla di: finanza - contrasto - frodi - criminalità

Il comandante regionale della Finanza in città: 'focus' sul contrasto alla criminalità economico-finanziaria - Un incontro di grande importanza nel cuore di Foggia: il Generale Guido Mario Geremia, comandante regionale della Guardia di Finanza in Puglia, ha visitato il Comando Provinciale, rafforzando l’impegno condiviso nella lotta contro la criminalità economico-finanziaria.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di finanza ha eseguito oltre 1 milione di interventi e circa 106 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutel Vai su Facebook

Guardia di Finanza: lotta efficace a evasione, frodi e criminalità nel 2024-2025 nel territorio provinciale; Gdf in Puglia, dalla lotta all'evasione al contrasto alla criminalità organizzata: oltre 70mila interventi in 17 mesi; Guardia di finanza, oltre 1 milione di interventi. Sequestrati 6 miliardi per evasione fiscale.