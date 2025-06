finale calcio storico show dei rossi i verdi si arrendono 18 4

Il Calcio Storico di Firenze si conferma ancora una volta un evento mozzafiato, dove tradizione e passione si fondono in una sfida senza eguali. La finale del 2025, conclusasi con la netta vittoria dei Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi, ha regalato emozioni intense e un risultato sorprendente. Anche se l'inizio aveva promesso equilibrio, i Rossi hanno dominato, lasciando il pubblico senza fiato. Un trionfo che resterà nella storia del quartiere e della città...

Firenze, 24 giugno 2025 – A festeggiare sul sabbione di Santa Croce sono stati ancora una volta i Rossi di Santa Maria Novella, che si sono aggiudicati il torneo del Calcio Storico edizione 2025. Partita senza storia con i Verdi, vinta 18-4. Anche se l'avvio aveva fatto immaginare una partita molto più equilibrata. Il quartiere di San Giovanni (che in semifinale aveva beffato i più quotati Bianchi per 13-10) hanno risposto colpo su colpo per i primi 17 minuti. Partita fin lì spettacolare e vibrante. Ma come detto, soprattutto equilibrata. A sbloccare la contesa ci ha pensato per i Rossi Daniel Lopez, che di certo non ha fatto rimpiangere l'assenza del fortissimo fratello Manuel. 🔗 Leggi su Lanazione.it