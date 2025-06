Filming Italy Sardegna Festival intervista a Nicolas Maupas | La terza stagione di Un Professore sarà quella della maturità Mare Fuori il mio trampolino di lancio a Chiattillo auguro di non tornare in carcere

Al Filming Italy Sardegna Festival, abbiamo avuto il piacere di incontrare Nicolas Maupas, talento emergente del panorama televisivo italiano. Protagonista della terza stagione di “Un Professore” e apprezzato per la sua versatilità, Maupas si distingue non solo per le performance sul set ma anche per il suo percorso personale e professionale. In questa intervista esclusiva, scopriamo i suoi progetti futuri, le sfide affrontate e il desiderio di continuare a sorprendere il pubblico. La sua storia è un vero trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo.

Nicolas Maupas arriva al Filming Italy Sardegna Festival da Roma dove sta girando la terza stagione di “Un Professore”. Il giovane ha ricevuto un importante riconoscimento per la sua carriera da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che sul palco ha sottolineato la sua bravura. Filming Italy Sardegna Festival, intervista esclusiva a Nicolas Maupas. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Nicolas Maupas. Il giovane ha avuto una stagione televisiva che lo ha visto impegnato nella grande produzione internazionale de Il Conte di Montecristo, che è valsa allo show anche il Premio Biagio Agnes: “Sono molto legato ai gruppi che si creano sui set. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Filming Italy Sardegna Festival, intervista a Nicolas Maupas: “La terza stagione di Un Professore sarà quella della maturità. Mare Fuori il mio trampolino di lancio, a Chiattillo auguro di non tornare in carcere”

In questa notizia si parla di: filming - italy - sardegna - festival

Cannes, presentato l’ottavo Filming Italy Sardegna Festival - Presentata a Cannes l'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, diretto da Tiziana Rocca. Dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village, l'evento valorizza il cinema e il territorio sardo, includendo una sezione speciale di film.

Stelle internazionali al Filming Italy Sardegna Festival Vai su X

La terza giornata della VIII edizione del Filming Italy Sardegna Festival, firmata da Tiziana Rocca, ha regalato al pubblico masterclass coinvolgenti,... Vai su Facebook

Filming Italy Sardegna Festival 2025, programma e ospiti; Marco Bocci irrompe al Filming Italy Sardegna Festival: «Alex Bravo è un paraculo che spunta sempre!»; Stelle internazionali al Filming Italy Sardegna Festival.

Fausto leali ospite al filming italy sardegna festival e riflette sulle sfide degli artisti di oggi - Fausto Leali premiato al Filming Italy Sardegna Festival a Santa Margherita di Pula, riflette sulla pressione sui giovani artisti, i “sold out finti” e il cambiamento della musica dal vivo in Italia. Riporta gaeta.it

Filming Italy Sardegna Festivall: il cinema di Gia Coppola - Per la regista di The Last Showigirl è stata anche l'occasione per riflettere su come si lavora ad ... Scrive tg24.sky.it